M.S.D. ATM’de Silahla Gözaltına Alındı

Olayın Meydana GELİŞİMİ

Ataşehir’de, ATM’den para çekmek için uzun namlulu bir silah taşıyan şüpheli M.S.D., ihbar üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 18 Nisan Cuma günü saat 15.00 civarında Kayışdağı Mahallesi’nde gerçekleşti. M.S.D.’nin silahı ile ATM’ye gelmesi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve durum hemen polise bildirildi.

İfadesinde SİLAHIN GERÇEK OLMADIĞINI BELİRTİYOR

Polis ekipleri olay yerine ulaşarak M.S.D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesine göre, taşıdığı silahın gerçek olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra M.S.D., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada, ‘Halkı korku ve paniğe sürüklemek’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkması sağlandı.

HUKUKİ SÜRECİN SONUCU

Hakimliğe verilen ifadesinin ardından M.S.D., serbest bırakıldı. Olay, yerel halk arasında endişe yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.