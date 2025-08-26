M.S. Eşinin Eşyalarını Aldı, Şikayetçi

ANTALYA’DA BOŞANMA DAVASI VE GİZLİ EŞYA TAŞIMA İDDİASI

Antalya’da 2 yıldır devam eden bir boşanma davasında M.S. (36), eşi A.S.’ye (35) uzaklaştırma kararı aldırdı. İddialara göre A.S., bu kararı ihlal ederek eve girip eşyaları kamyonetle almak için hazırlık yaptı. M.S., evde eşyalarının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Ardından kızıyla birlikte Samsun’daki ailesinin yanında yaşamaya başladı.

EŞYANIN TAŞINMASI SONRASI KIZIYLA BİRLİKTE TAŞINDI

Konyaaltı ilçesinde yaşayan M.S., 8 yıllık evliliğini sürdüremediği için boşanma davası açtı. Yaklaşık 2 yıldır süren yargı sürecinde, A.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat A.S. bir nakliyeci çağırarak evden klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları ve halılar dahil tüm eşyaları alıp götürdü. Evinin tamamen boş olduğunu gören M.S., bu durum karşısında büyük bir şok yaşadı ve o günden sonra Samsun’da ailesinin yanına gitti.

MÜVEKKİLİ İÇİN BÜYÜK MAĞDURİYET

M.S.’nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi. “Müvekkilim 1.5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Evlilik, onun için katlanılması zor bir hal almıştı. Bu süre zarfında davalı taraf için uzaklaştırma kararı talep ettik. Ancak müvekkilim evde yokken, A.S. evin eşyalarını alıp gitmiştir. M.S., eve kızıyla geldiğinde şok yaşadı ve Samsun’daki ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı” dedi.

KARŞI TARAF HAKLILIĞINI SAVUNUYOR

Davalı tarafın, evlilik birliği içerisindeki eşyaların kendisine ait olduğunu öne sürdüğüne dikkat çeken Başak, “A.S. kendini haklı görüyor. Gerekli şikayetleri yaptık ve delillerimiz mevcut. Haklılığımızın kesin olarak ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ancak bu süreçte müvekkilim büyük bir mağduriyet yaşadı. Karşı tarafın görüşüne rağmen, yargı süreci ile hakkımız olanı alacağız” açıklamasında bulundu.