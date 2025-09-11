Haberler

M.Ş., İnşaatta Para Çaldı, Yakalandı

İNŞAATTA HIRSIZLIK OLAYI

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan bir inşaatın soyunma odasından, bir ustaya ait 6 bin 500 lira çalan M.Ş. (35), iki saat içerisinde yakalanıp gözaltına alındı. Olay, dün saat 13.30 civarında inşaatta gerçekleşti. İnşaatta çalışan ustalardan biri, soyunma odasına gittiğinde cebindeki 6 bin 500 liranın çalındığını fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalara göre, M.Ş.’nin dışarıdan gizlice inşaata girdiği, parayı alarak kaçtığı tespit edildi. Ekipler, M.Ş.’yi iki saat sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

23 suç kaydı bulunan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

