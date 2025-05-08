M.Ş., Roma Mozaiğini Sosyal Medyada Paylaştı

KAÇAK KAZIYLA ROMA MOZAIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Tokat’ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yaparak 2 bin yıllık Roma mozaiğini ortaya çıkaran M.Ş., bu süreçte kendini sosyal medyada ifşa etti. Jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan dört kişinin, bir bağ evinde yaptıkları izinsiz kazı sonucu Roma Dönemi’nden kalma bir mozaik buldukları tespit edildi. Şüphelilerden F.Ş. ve oğlu A.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOZAIĞIN GİZLENME GİRİŞİMİ

İzinsiz kazının gerçekleştiği bağ evinde, yaklaşık 3×3 metre boyutundaki mozaiğin üzerinin torba ile örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ele geçirilen eser, uzman ekipler tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Soruşturma çerçevesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan M.Ş.’nin, 8 Nisan tarihinde yapılan kazı sırasında çektiği videoyu sosyal medya platformlarında paylaştığı belirlendi. Ayrıca, bu şahsın kazı anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.