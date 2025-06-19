M.S. Sapanca’da Bungalovda Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, 15 gün önce, içki içtiği arkadaşı ile çıkan tartışmada tabancayla yaralayan M.S. (26), Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde yakalanarak tutuklandı. Olay, 5 Haziran 2025 tarihinde Arifiye ilçesinin Mollaköy Mahallesi Göletler mevkisinde gelişti. İddialara göre, M.S. arkadaşı ile yaşanan tartışma sonrası silahla açtığı ateşle yaralanmasına neden oldu ve ardından olay yerinden kaçtı.

Yakalama Çalışmaları

Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen araştırmalarda, M.S.’nin, izini kaybettirmek için sık sık adres ve cep telefonu değiştirdiği ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında ekipler, M.S.’nin ulaşabileceği ve gidebileceği çeşitli adresler üzerinde detaylı takip gerçekleştirdi.

Bungalov Evde Saklanıyordu

Elde edilen teknik ve fiziki takip sonuçları neticesinde, M.S.’nin Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen baskın sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı kendi evinin yakınındaki bir bahçeye gömdüğünü söyledi. M.S.’nin belirttiği yer ile yapılan aramada, silah toprağa gömülü olarak bulundu ve muhafaza altına alındı.

Mahkeme Süreci

Şüpheli, jandarmada sürdürülen işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, hem bölgedeki güvenlik ekipleri hem de halkın gündemi açısından önemli bir konuyu oluşturuyor.