M.S. Sapanca’da Bungalovda Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞME TARİHİ

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, içki içtiği arkadaşıyla çıkan bir tartışma sonrası tabancayla yaralayan M.S. (26), 15 gün sonra Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde yakalandı ve tutuklandı. Olay, 5 Haziran 2025 tarihinde, Arifiye ilçesinin Mollaköy Mahallesi Göletler mevkisinde gerçekleşti. M.S., tartışmanın ardından arkadaşı vurarak kaçtı.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Yaralı arkadaş hastaneye sevk edilirken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.S.’yi yakalamak için hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerde, M.S.’nin izini kaybettirmek amacıyla sıkça adres ve cep telefonu değiştirdiği belirlendi. Ekipler, M.S.’nin ulaşabileceği tüm adresleri takibe aldı.

OPERASYON VE YAKALANMA

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, M.S.’nin Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada verdiği ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı evinin yakınındaki bir bahçeye gömdüğünü açıkladı. M.S.’nin tarif ettiği yerden yapılan aramada, silah toprağa gömülü şekilde bulundu ve muhafaza altına alındı.

MAHKEME SÜRECİ

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, yerel güvenlik güçleri tarafından titizlikle takip edilen bir olay olarak kayıtlara geçti.