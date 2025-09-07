M.S., Vasilik Davası Açmak İstedi

M.S.’NİN VASILIK DAVASI SÜRECİ

Yurt dışında ikamet eden M.S., Antalya’da dünyaya gelen torununu yanına almak ve onun bakımını üstlenmek için vasilik davası açmaya karar verdi. Bu süreçte avukat tutmak yerine, yapay zekadan yardım almayı tercih etti. Yapay zeka aracılığıyla dilekçe hazırlatıp sulh hukuk mahkemesine başvurdu. Ancak mahkeme, görevsizlik nedeniyle davayı reddetti. Bu gelişmenin ardından M.S. avukata başvurdu.

Yapay zekanın yanlış yönlendirmesi

M.S., Antalya’daki torunu için vasilik davası açma kararı aldı. Avukat tutmaktan kaçınarak, yapay zekadan dilekçe yazmasını istedi. Yapay zeka, M.S.’yi sulh hukuk mahkemesine yönlendirdi fakat sonuç olarak mahkeme, davanın usulden reddine karar verdi. M.S., bu aşamadan sonra avukat Gülhan Küçükkatrancı’ya danıştı. Küçükkatrancı, müvekkilinin yanlış bilgilendirme aldığını ve dolayısıyla hatalı bir dava açtığını belirtti. Küçükkatrancı, “Müvekkilim yurt dışında yaşayan biri. Torunu Antalya’da doğmuş ve anne-babanın bakamayacağından dolayı velayetin kaldırılması ve vasilik davası açması gerekirken, durumu yapay zekaya sormuş ve neticesinde hatalı yönlendirme sonucu doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurmuş. Bu nedenle mahkeme usulden reddetmiştir” diye konuştu.

Hukuk davalarında hata payı ve sonuçları

Avukat Küçükkatrancı, müvekkiline doğru yönlendirmeler yaparak yeniden dava açıldığını ifade etti. Küçükkatrancı, “Aslında aile mahkemesinde dava açılması gerektiğini anlattım. Şu anda davamız aile mahkemesinde devam ediyor. Son zamanlarda, yapay zeka veya internetten alınan yanlış bilgiler nedeniyle hatalı ve eksik davaların açıldığını gözlemliyoruz. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai durumlar dışında resen araştırma ilkesi görünmüyor, bu yüzden usulden reddedilen davaların sayısında artış gözlemleniyor. Bu durum kişiler için maddi ve zaman açısından sorunlar yaratıyor” dedi.