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M. Şahin: “Seneye Hazırlanıyoruz” İZMİR – H. Teknik D. M. Şahin, G. Maçından Sonra Açıklama Yaptı: “Puan Artık Önemsiz, Deniyoruz.”

GELECEK SEZONA HAZIRLIK

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Göztepe ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, “Puanın artık bizim için çok önemli olmadığı ve oyuncularımızı değişik pozisyonlarda deneyerek ya da sistemde bazı değişiklikler yaparak seneye hazırlanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Hatayspor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇIN ATMOSFERİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Göztepe taraftarına teşekkür eden Murat Şahin, “Gerçekten inanılmaz bir atmosferde bu maçı oynadık” dedi. Takımının bu sezon performansının önemine değinen Şahin, küme düşmelerinin zaten haftalar önce belli olduğunu belirtti. “Sadece bu sene bizim için önemli olan, oynayabildiğimiz iyi oyunları oynayıp iyi mücadeleler vererek… Bu yüzden güzel bir maç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İKİ TARAF DA MÜCADELE ETTİ

Şahin, maçın final havasında geçtiğini ve iki tarafın da gösterdiği mücadeleyle takdiri hak ettiğini ifade etti. “Bizim adımıza sevindirici taraf, takımımın istediği zaman mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini görmekti. Bunu da bugün başardığımız için mutluyum” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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