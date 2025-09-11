M. Sandal Teknik Aksaklığa Özür Diledi

TEKNİK AKSAKLIKLAR ÜZERİNE GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde İzmir’deki konserinde sahnede meydana gelen bir teknik aksaklık sebebiyle gündeme geldi. Sandal, sahnedeki ekranı yöneten genç çalışana karşı gösterdiği tepkilerle sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı. Genç çalışana “Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” diyerek sinirlenmesi büyük tepki çekti.

BURSA’DA ÖZÜR DİLEDİ

Olayın yankıları sürerken, ünlü şarkıcı dün akşam Bursa konserinde izleyicilere açıklamalarda bulundu. Sandal, teknik ekipten Batuhan adlı çalışandan özür dileyerek, “İzmir’de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser verdim, orkestrama ve ekibime olan ağabeyliğimi herkes bilir. Ama biz de insanız, bazen canımız sıkılabiliyor. İlk defa Batuhan kardeşime denk geldi, yakışmayacak bir şey söyledim ve gönlünü kırdım. Motivasyonunu düşürdüğüm için üzüldüm. Hepinizin huzurunda özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.