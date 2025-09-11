Haberler

M. Sandal Teknik Aksaklığa Özür Diledi

TEKNİK AKSAKLIKLAR ÜZERİNE GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde İzmir’deki konserinde sahnede meydana gelen bir teknik aksaklık sebebiyle gündeme geldi. Sandal, sahnedeki ekranı yöneten genç çalışana karşı gösterdiği tepkilerle sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı. Genç çalışana “Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” diyerek sinirlenmesi büyük tepki çekti.

BURSA’DA ÖZÜR DİLEDİ

Olayın yankıları sürerken, ünlü şarkıcı dün akşam Bursa konserinde izleyicilere açıklamalarda bulundu. Sandal, teknik ekipten Batuhan adlı çalışandan özür dileyerek, “İzmir’de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser verdim, orkestrama ve ekibime olan ağabeyliğimi herkes bilir. Ama biz de insanız, bazen canımız sıkılabiliyor. İlk defa Batuhan kardeşime denk geldi, yakışmayacak bir şey söyledim ve gönlünü kırdım. Motivasyonunu düşürdüğüm için üzüldüm. Hepinizin huzurunda özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

