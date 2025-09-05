M. Şen: “2028 Seçiminde Tekrar Aday Olmalı.”

2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2028 yılında yapılacak seçimlere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. “2028’de istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tekrar aday olsun ve biz onu tekrar seçelim” diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu duruma ihtiyacı olmadığını, ancak toplumun ve bölgenin böyle bir ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. “Çünkü ülkenin, bölgenin, gönül coğrafyamızın, mazlum coğrafyanın Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasına ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

PARTİ PROGRAMINDA BARIŞ VE KARDEŞLİK VURGUSU

Mustafa Şen, ‘Türkiye Buluşmaları’ kapsamında partisinin Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yüzyılı projesinin önemine değinerek, bu dönemin barışın ve kardeşliğin yüzyılı olacağını belirtti. “Türkiye Yüzyılı, bizim gönül coğrafyamızın rüyası” diye konuşan Şen, bu rüyayı Batman’la birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı. Ayrıca “Bizi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek” dedi. Türkiye Yüzyılı projesi kapsamındaki çalışmalar arasında “Terörsüz Türkiye” öncesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bulunduğunu da aktardı.

EKONOMİK SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şen, Türkiye ekonomisinin birkaç yıl içinde düzeleceğini kaydetti. “Her gün sahadayız” diyen Şen, halkın problemlerine duyarlılık göstereceklerini belirtti. Özellikle enflasyon konusunu gündeme getiren Şen, “Vatandaş yalan söylemiyor ya satın aldığı şeyi biliyor ama düşürüyoruz onu da biliyor” açıklamasında bulundu. Bu süreçte, bazı emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ancak bu durumu iyileştireceklerini ifade etti. Ayrıca, bölgedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili hesap yapmaları gerektiğini vurguladı ve “Uçaklarımızı, tanklarımızı, toplarımızı, füzelerimizi, barutlarımızı, tüfeklerimizi ve onların namlularını hepsini ayarlamak zorundayız” diye belirtti.

GÜVENLİĞİN ÖNEMİNE VURGU

Şen, Türkiye’nin etrafının bir ateş çemberi olduğunu söyleyerek, “8-10 sene sonra kimsenin Türkiye’ye saldırmaya cesaret etmeyi bırakın, aklından bile geçiremeyecek” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin önündeki birkaç senenin, ekonomik ve güvenlik alanında önemli bir iyileşme sağlayacağını düşündüğünü aktardı.