M. Şendil, Fenerbahçe’nin Ruhunu Kaybetti

SÜPER LİG’İN DURUMU VE GALATASARAY’IN KADROSU

Spor yorumcusu Melih Şendil, KRT TV’de Süper Lig’in güncel durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı. Galatasaray’ın kadro yapısına dair fikirlerini paylaşan Şendil, “Abdülkerim, Trabzonspor maçında kaçıncı golünü attı. Kaç stoper bu kadar skora katkı yapıyor. Galatasaray’ın stoperleri röveşata ile gol arıyor. Galatasaray’ın orta sahaları gol yollarında etkili. Forvetleri etkili. Osimhen’i saymıyorum bile. Lemina, bu şampiyonlukta en büyük etkenlerden biri olacak Osimhen ile birlikte.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE’NİN KAYBOLAN RUHU

Sarı-lacivertli yönetimi eleştiren Şendil, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu değil, ruhunu kaybettiğini vurguladı. “Bir diğer tarafta da Fenerbahçe’ye baktığımızda sürekli değişen bir yapı var. Fenerbahçe’nin 31 defa kadrosu değişmiş. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi, Fenerbahçe ruhunu ve Kadıköy’ü kaybetti. Şampiyonluklar gelir, gider. Galatasaray kaç yıl şampiyon olamadı, bunlar hiç önemli değil. Ama ruhunu kaybetmeyeceksin. Kadıköy’de insanlar fikstürü ezbere bilirlerdi. Bu yönetimle birlikte ‘bu hafta biz kiminle oynuyorduk ya’ sorusu soruluyor insanlara. Fenerbahçe’de kaybolan şey bu.” ifadelerinde bulundu.