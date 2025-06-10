M. ŞİMŞEK: 2026 Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİNANSMAN SIKINTISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık bulunduğunu belirtti. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlayarak dezenflasyon programı sayesinde dış kırılganlıkların azaldığı, şoklara karşı direncin arttığı ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz” dedi. Şimşek, 2026 yılının refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacağını belirtti.

İŞ DÜNYASINA YENİ DESTEK PAKETLERİ

Şimşek, iş dünyasının finansman sorunları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Ayrıca çiftçimizin ve esnafımızın kullandığı kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz.” Bakan, çiftçilerin kullandığı kredilerde her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarının kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını devletin karşıladığını ifade etti.

Şimşek, “İhracatçılarımıza sağladığımız destekler tarihî seviyelere ulaştı. Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık. Eximbank’ın sermayesini 4 katına çıkardık. Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık, bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi. 2025 hedefimiz 52 milyar dolar” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırdıklarını belirten Şimşek, teminat sorunlarına yönelik yapısal çözümler ürettiklerini, teminat olarak banka teminat mektuplarının yanı sıra kefalet kuruluşlarının, gayrimenkul ipoteğinin ve şahıs firma kefaletlerinin de kabul edildiğini söyledi.

KOBİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ’lere destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, mevcut 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağladığını belirtti. Özellikle ihracatçı KOBİ’ler için Mart ayında 50 milyar TL’lik bir kaynağın devreye alındığını vurguladı. İmalatçı KOBİ’ler için de 30 milyar TL’lik yeni bir paketin açıklandığını ifade eden Bakan, bu kaynakların tüm KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunu belirtti. “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyen Şimşek, ülkenin kapasite açığı olan sektörlerde üretime öncelik vermek zorunda olduklarının altını çizdi.