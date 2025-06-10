M. Şimşek: 2026 Fırsatlar Genişleyecek

GEÇİCİ FINANS SIKINTISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansman erişiminde geçici bir sıkılık olduğunu belirtiyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyerek, mevcut durumun geçici olduğuna dikkat çekiyor.

İLERİDEki FIRSATLAR VE GÜÇLÜ GEREKÇELER

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un yönelttiği soruları yanıtladı. Dezenflasyon programı ile dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” ifadesini kullanarak, küresel yapısal sorunlara karşı da avantajları olduklarını söyledi. 2026 yılının refahın daha fazla hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacağını belirtti.

DESTEK PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

Şimşek, iş dünyasının finansman sorunlarına dair bilgiler de paylaştı. “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” dedi. Ayrıca, çiftçilerin ve esnafın kullandığı kredinin maliyetinin önemli bir kısmını devletin karşıladığını aktardı. Bu kapsamda, çiftçinin kullandığı kredilerde her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçıların kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasının devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Şimşek, ihracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını, reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını ve Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını söyledi. Geçen yıl 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını, bunun %83’ünün KOBİ olduğunu vurguladı. 2025 hedefinin ise 52 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca, teminat sorunlarına yapısal çözümler ürettiklerini, artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektuplarının değil, kefalet kuruluşları ve gayrimenkul ipoteği gibi yöntemlerin de kabul edildiğini söyledi.

KOBİ’lerin desteklenmeye devam edildiğini ifade eden Şimşek, şu an yürürlükte olan 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sunduğunu belirtti. Bunun 50 milyar TL’sinin Mart ayında devreye alındığını, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirildiğini aktardı. Geçtiğimiz haftalarda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladıklarını dile getirdi. Tüm bu kaynakların KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunu ifade etti ve yeni destek paketlerinin ekonominin konjonktürü ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre hızla devreye alınacağını söyledi.