M. Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ SIKILIK VE DESTEK PAKETLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişim konusunda geçici bir sıkılık olduğunu ifade ediyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyerek bu konuda hızlı adımlar atacaklarını aktardı.

2026’DAN UMUTLU MESAJLAR

Mehmet Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtladı. Dezenflasyon programıyla birlikte dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını vurguladı. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerinin atıldığını belirtti. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temeli inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönem için iyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. 2026 yılı, refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” dedi.

FINANSMAN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Şimşek, iş dünyası için finansman sorunları hakkında önemli bilgiler verdi. “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” dedi. Çiftçilerin kullandığı kredilerdeki maliyetin büyük bir kısmını karşıladıklarını belirterek, “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz” ifadesini kullandı. İhracatçılara sağladıkları desteklerin tarihi seviyelere ulaştığını ve reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat arttığını açıkladı. Ayrıca, KOBİ’lere yönelik desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Teminat sorunları için yeni yapısal çözümler geliştirdiklerini de sözlerine ekledi. Şimşek, “Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdik” diyerek önceliklerinin ülkenin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklanmak olduğunu vurguladı.