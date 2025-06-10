M. Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİNANSMAN SIKINTISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde şu an için geçici bir sıkılık yaşandığını ifade ediyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyor.

2026 İÇİN İYİMSER MESAJLAR

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularına yanıt verirken dezenflasyon programının etkilerine dikkat çekiyor. Dış kırılganlıkların azalmasıyla birlikte şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini belirtiyor. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz. İçinde bulunduğumuz süreci sadece riskleri yönetmek için değil, ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” şeklinde konuşuyor.

DESTEK PAKETLERİ GELİYOR

Bakan Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair önemli bilgiler veriyor: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Ayrıca çiftçimizin ve esnafımızın kullandığı kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz.” İhracatçılara sağladıkları desteklerin tarihteki en yüksek seviyelere ulaştığını ve reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını vurguluyor. Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını belirten Şimşek, “Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık, bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi. 2025 hedefimiz 52 milyar dolar.” diyor.

Teminat sorunlarına yönelik çözümler de sunduklarını sözlerine ekliyor: “Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor.” Geliştirilen çeşitli Hazine destekli kefalet paketlerinin mevcut olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Bu kaynaklar tüm KOBİ’lerimizin yatırım ve işletme harcamaları için hazır. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız.” ifadelerini kullanıyor. Ülkedeki kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklı olacaklarını da vurguluyor.