M. Şimşek: Enflasyon Düşüyor, Türkiye Güçleniyor!

KÜRESEL EKONOMİZDE BELİRSİZLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne video mesaj ile katılarak Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Şimşek, enflasyonun düşüş trendini süreceğini, hükümetin dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini ve Türkiye’nin küresel ekonomik belirsizlikler karşısında dayanıklı bir konumda olduğunu belirtti.

KÜRESEL REKABET VE TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI

Şimşek, küresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğin rekor seviyelere ulaştığını ve bunun temel sebebinin ABD ile Çin arasındaki rekabet olduğunu ifade etti. Artan korumacılığın küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirten Bakan, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları aracılığıyla ihracatının %62’sini bu ülkelerle gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu durumun, Türkiye’yi benzer ülkelerle kıyaslandığında daha avantajlı bir konuma getirdiğini söyledi. Türkiye’ye uygulanan düşük gümrük vergilerinin, Asya’daki rakiplere göre rekabet avantajı sağladığını kaydeden Şimşek, küresel savunma harcamalarındaki artışın Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yapay zeka hazırlık endeksinde Türkiye’nin iyi konumda olduğunu ve teknolojik dönüşümdeki potansiyeline dikkati çekti.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ekonomik istikrar programını kararlılıkla sürdüreceğini ve cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı. “Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz,” diyen Şimşek, yurt içi talebin zayıf olmasının kur geçişkenliğinin düşük kalmasına neden olacağını belirtti. Bu durumun, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine işaret etti.

KAMU HARCAMALARINDA DİSİPLİN

Şimşek, kamuda harcama disiplininden taviz verilmeyeceğini ve bu yaklaşımın ekonomik istikrarın temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşün, cari açığı hükümetin hedeflerinin de altına çekebileceğini ifade etti. Bakan, istikrar programının uygulanması sırasında istihdamda kaydedilen artışın büyük bir başarı olduğunu ve Türkiye’nin ekonomik şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini belirtti.

YATIRIMCI GÜVENİ VE İYİMSERLİK

Küresel yatırımcıların risk iştahındaki azalmanın Türkiye’yi dolaylı olarak etkilediğini kabul eden Şimşek, buna rağmen ülkenin iyimser olmak için güçlü gerekçeleri olduğunu söyledi. İstihdam artışı, cari açığın azalması ve enflasyondaki düşüş trendinin, ekonomik politikaların başarılı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Şimşek, piyasalardaki son gelişmelerin ve özellikle enerji fiyatlarındaki olumlu seyrin, Türkiye’nin makroekonomik hedeflerine ulaşmasını desteklediğini ifade etti.