M. Şimşek: Yeni Destek Paketleri Yolda

GEÇİCİ SIKILIK VE YENİ DESTEK PAKETLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık bulunduğunu belirtiyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diye ekliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN GÜÇLÜ GEREKÇELER

Mehmet Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlarken dezenflasyon programı sayesinde dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” dedi. Ayrıca, “2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” sözleriyle geleceğe dair umut veriyor.

FİNANSMAN SORUNUNA İLİŞKİN DETAYLAR

Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair şu bilgileri paylaşıyor: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır.” Çiftçilerin ve esnafın kullandığı kredilerin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devletin karşıladığını belirtiyor. Bu kapsamda, “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

TARİHİ DESTEKLER VE KOBİ DESTEKLERİ

İhracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını belirten Şimşek, “Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık. Eximbank’ın sermayesini 4 katına çıkardık” dedi. Geçtiğimiz yıl 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını ve bu firmaların %83’ünün KOBİ olduğunu belirtiyor. 2025 yılındaki hedefin ise 52 milyar dolar olduğunu aktarıyor. Teminat sorunlarına da yapısal çözümler ürettiklerini ifade eden Şimşek, “Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor” açıklamasında bulunuyor.

NEW NESİL YATIRIM TEŞVİKLERİ İLE DESTEK

Şimşek, KOBİ’lere desteklemeye devam ettiklerini belirtiyor ve şu an için 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin yürürlükte olduğunu, toplamda 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlandığını aktarıyor. Ayrıca, “Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdik” diyor. Geçtiğimiz haftalarda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladıklarını belirtiyor ve kaynakların tüm KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunu ifade ediyor. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla devreye alacaklarının altını çiziyor.