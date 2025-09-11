M. T.’nin Uçurumda Cansız Bedeni Bulundu

HABERİN DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 20 saat boyunca haber alınamayan Muammer Türkmen’in cansız bedeni bir uçurum kenarında bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde Türkmen’in motosikletle geçirdiği kaza sonucu uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

KAZAYA DAİR BİLGİLER

Geçen salı akşamı bir arkadaşıyla alkol alan Muammer Türkmen, saat 23.00 civarında Umurlu Mahallesi’ndeki evine motosikletle dönmek üzere yola çıktı. Türkmen’in belirtilen süre içerisinde eve ulaşmaması, yakınlarının endişelenmesine sebep oldu ve arama çalışmaları başlatıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yapılan aramalar sonucunda Türkmen’in, kaybolduğu andan 20 saat sonra motosikletle bir uçuruma düşmüş olduğu belirlendi. Olayın bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Türkmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Muammer Türkmen’in cansız bedeni, detaylı inceleme için hastane morguna kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ

Gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından, evli ve iki çocuk babası olan Muammer Türkmen’in cenazesi bugün toprağa verildi.