M.T. Tutuklandı, Fuat İpşır’ı Vurdu

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, cadde ortasında Fuat İpşır’ı (55) tabancayla öldüren M.T. tutuklandı. M.T.’nin emniyette verdiği ifadesinde İpşır’ın cezaevi arkadaşı olduğunu ve cinayeti alacak meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Olay, 7 Haziran’da Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti.

KURBANA MÜDAHALE

Fuat İpşır yürüyüş yaparken, bir kişi tarafından başından vuruldu. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İpşır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İpşır’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve 8 Haziran’da öğle namazı sonrası Mehmet Ali Paşa Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’na defnedildi.

GÖZALTINA ALINMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fuat İpşır’a yönelik yapılan araştırmalar sonucunda cinayeti işleyen kişinin M.T. olduğunu belirledi. Ekipler, M.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ

Emniyette verdiği ifadede, Fuat İpşır ile cezaevi arkadaşı olduğunu söyleyen M.T., İpşır’dan birkaç kez borç aldığını ama bu borçları geri ödemediğini ifade etti. Olay günü de borç meselesi hakkında konuştuklarını belirten M.T., olumsuz cevap alması üzerine aralarında kavga çıktığını, silahı olduğunu görünce yanındaki silahla ateş ettiğini belirtti.