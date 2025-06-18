M. Türkiye’de Jüri Üyeleri Değişmedi

YARIŞMACILAR IZLEYICİLERİN GÖZDESİ

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, yarışmacıların izleyicilerin ilgi odağı olmasını sağlıyor. Sevilen yarışmada, birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor.

CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Peki, MasterChef canlı izleme bağlantısı bulunuyor mu? 18 Haziran Çarşamba günü MasterChef nereden ve nasıl izleniyor? MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırdı.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef yine yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.