M. Türkiye’de Yarışmacılar İlgi Odağı

YARIŞMA HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, yarışmacıların izleyicilerin büyük ilgi odağı olduğu bir platform haline geliyor. Sevilen programda çeşitli yeteneklere sahip yarışmacılar, üst tura geçebilmek için zorlu mücadeleler veriyor. MasterChef canlı izleme linki var mı? 19 Haziran Perşembe MasterChef nereden ve nasıl izlenir hızlıca öğrenmek için takip etmeye devam edin.

SIZINTILAR VE ŞAMPİYONLUK

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya geldi. Gece sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve bu durum, programın tarihine adını yazdırmasını sağladı. Katılan yarışmacılar, bu önemli anı elde etmek için büyük bir çaba göstermekte.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri açısından bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek olan yarışmada, öncekilerde olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna görev alacak. MasterChef Türkiye, ekranlarda izleyicilere farklı lezzetler sunmaya devam ediyor.