M. Türkiye’de Yarışmacılar İlgi Odağı

YARIŞMACILARIN İLGİSİ ÇEKİYOR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasında, yarışmacılar izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Sevilen programda çeşitli yetenekleri olan yarışmacılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

BAHAR GÜLBAHAR KİMDİR?

MasterChef’te yer alan Bahar Gülbahar, İzmir’den katılan 40 yaşındaki bir Edebiyat öğretmeni. Aşçılık eğitimi de almış olan Bahar, bu alanda 3 yıl boyunca çalışmış. Ancak, yarışmanın ilk turunda veda eden yarışmacılardan biri oldu.

MASTER CHEF 2024-2025 SEZONU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kupayı kazanan isim Onur oldu ve bu başarı, MasterChef tarihine damgasını vurdu. 2025-2026 sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç ünlü şef yer alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.