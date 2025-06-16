M. TüRkİye JüRi, Usta Şefler Var

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE YARIŞMACILARIN REKABETİ

Jürisi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya olan MasterChef Türkiye, yarışmacıların izleyicilerin dikkatini çekmesini sağlıyor. Sevilen yarışmada yarışmacılar, üst tura çıkabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

MASTERCHEF DERYA KİMDİR?

MasterChef Derya, İzmirli bir yarışmacıdır. 43 yaşındaki Derya Taçyıldız, yiyecek içecek öğretmenliği yapıyor. Derya, aynı zamanda bir üst tura çıkma hakkını kazanmış durumda.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2024-2025 SEZONU FİNALİ

2024-2025 sezonunda, MasterChef Türkiye finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur olmuş ve bu başarıyla MasterChef tarihine adını yazdırmış.

MASTERCHEF 2025-2026 SEZONUNDA JÜRİ ÜYELERİ

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye’de jüri üyelerinde bir değişim yaşanmadı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yarışmada, önceki sezonlar gibi bu üç usta şef görev alacak:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna