M. Türkiye Jürisi Değişmedi, İzleyin

MÜSABAKA DEVAM EDİYOR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen programda farklı yeteneklere sahip yarışmacılar, üst tura çıkmak için sıkı bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef canlı izleme linki mevcut mu? 19 Haziran Perşembe MasterChef nereden ve nasıl izleniyor?

ŞAMPİYONLUK KUPASI SAHİBİNİ BULDU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırmayı başardı. İzleyiciler, bu büyük heyecanı canlı olarak takip etti.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonundaki jüri üyelerinde bir değişiklik gözlemlenmedi. Yarışma, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Önceki sezonlarda olduğu gibi, yine üç usta şef jüri koltuğunda yer almakta; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna izleyicileri bekliyor. MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarından izlenmeye devam ediyor.