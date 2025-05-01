M.U. 3-0 A.B. Yenerek Avantaj Sağladı

MANCHESTER UNITED, ATLETİK BİLBAO’YU MAĞLUP ETTİ

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçlar oynandı. Manchester United, deplasmanda İspanyol takımı Athletic Bilbao’yu 3-0 yenerek rövanş için önemli bir avantaj elde etti. San Mames Barria Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Manchester United 30. dakikada Carlos Casemiro’nun attığı golle öne geçti. Ardından 37. dakikada penaltıdan ve 45’te Bruno Fernandes’in golleriyle ilk yarıyı 3-0’lık skorla tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da fazla etkili olamayınca, İngiliz ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

TOTTENHAM, BODO/GLIMT’İ YENDİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Tottenham, Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Tottenham’ın gollerini 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti. Bodo/Glimt ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile durumu 3-1’e getirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen tek sayısı oldu.

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, İsveç’te Djurgarden’i 4-1’lik skorla geçerek avantaj sağladı. Chelsea’nin golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson’dan geldi. Ev sahibinin tek golü ise 68. dakikada Isak Alemayehu’dan geldi. Gecenin bir başka maçında ise İspanyol ekibi Real Betis, İtalyan takımı Fiorentina’yı 2-1’lik skorla ekarte etti. Betis’in gollerini 6. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony atarken, Fiorentina’nın tek sayısı 72. dakikada Luca Ranieri’den geldi.