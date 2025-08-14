M.U. Cinayet İşledi, Yakalandı

ANTALYA’DA KAN DONDURAN CİNAYET

Antalya’nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 1’inci katında saat 15.30 sularında korkunç bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, 3 ay önce emlakçıdan kiralanan evde iki kişi yaşamaya başladı. M.U. (21) isimli genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle birlikte yaşadığı erkek arkadaşını başından tabancayla vurdu. Olayın ardından M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, “Tuttuğum evde cinayet işledim” şeklinde bir açıklama yaptı. Emlakçı durumu hemen polise bildirerek olayın bildirilmesini sağladı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, cinayet gerçekleşen bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Öldürülen şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde kimlik belgeleri bulunmayan cesedin Abdulcebbar Yıldız’a (28) ait olduğu belirlendi. Olay sonrası M.U., bölgeden kaçarak Gümüşhane’ye gitti.

M.U. GÜMÜŞHANE’DE YAKALANDI

Gümüşhane’de kaçan M.U., gece saatlerinde izlenmeye alındı. Kendilerine kalacak yer soran şahsın davranışlarından şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.’nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri ile birlikte gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda şüpheli, bir erkek yurdunda yakalandı. M.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.