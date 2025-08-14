Haberler

M.U. Gümüşhane’de Yakalandı

ALANYA’DA CİNAYET OLAYI

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, arkadaşı Abdulcebbar Yıldız’ı (28) silahla başından vuran M.U. (21), Gümüşhane’de yakalanıyor. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki apartmanın 1’inci katında meydana geliyor.

M.U.’NUN DOLAYISIYLA OLUMSUZ DURUM

Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U., emlakçıyı arayarak arkadaşı Abdulcebbar Yıldız’ı evde öldürdüğünü bildiriyor. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Apartman dairesine giren polisler, yaptıkları incelemede Yıldız’ın silahla başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaşıyor.

CENAZE MORGUNDA

Abdulcebbar Yıldız’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırılıyor. Olaya ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, M.U.’nun Gümüşhane’ye kaçtığını belirliyor ve dün gece itibarıyla yakalıyor. Gözaltına alınan M.U.’nun işlemlerinin devam ettiği ifade ediliyor.

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

