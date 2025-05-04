M. Uçkun: “Kusur Arayan Önce Kendine Baksın”

AÇIKLAMALARDA ŞİKE İDDİALARINA TEPKİ

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Murat Uçkun, Boluspor karşısında alınan 10-1’lik ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulunarak şike iddialarına sert bir tepki gösterdi. Uçkun, “Herkes kendi ayıbının hamalıdır. Kusur arayan kendine baksın” ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULARA DİKKAT ÇEKTİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Kocaeli’de Boluspor’la karşılaşan Yeni Malatyaspor, farklı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçkun, takımın genç oyuncularına dikkat çekerek, “Sahada oynayan oyuncularımız genç. Bunu defaten söylüyoruz. Malatya’nın büyük camia olduğunu herkes bilsin” şeklinde konuştu.

ÇIRKIN SÖYLEMLERİ KINADI

Uçkun, yaşanan sıkıntılara rağmen gençlerin performansına güvenerek, “Bu çocuklar geçen hafta 9-0 yenildi, bugün 10-1 yenildi. Söylenen çirkin lafları söyleyeyim, tüm Türkiye duysun” diyerek, şike söylemlerinin haksız olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Madem şampiyonluğa, play-off’a oynuyorsunuz aranızdaki müsabakalarda bunları halledin. Bize gelince gücünüz yettiği kadar atmayı biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARA VURGU YAPTI

Murat Uçkun, takımlarının geçmişte de benzer durumlarla karşılaştığını hatırlatarak, “Bu takımın teknik sorumlusuyum ve 90 yılındaki sezonu hatırlatıyorum. Türkiye’de ilk defa şikenin belgeli tespiti yapıldı. Malatyaspor’da o takımlardan biriydi, küme düştü” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Bize maç sattı diyenler önce kendilerine bakacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.