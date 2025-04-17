M. United Lyon’u Konuk Ediyor

MAÇIN DETAYLARI

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Olympique Lyon’u konuk ediyor. İlk maçın 2-2 sona ermesi üzerine, iki takım da yarı final için mücadele ediyor. Rövanş karşılaşması, TSİ 22.00’de Old Trafford Stadı’nda başlıyor ve müsabakanın hakemliğini İsviçreli Sandro Scharer üstleniyor.

GOLLER VE SONUÇ

Maçta ilk yarıda 10. dakikada Ugarte ile Manchester United öne geçiyor. 45+1. dakikada Dalot ile farkı artırırken, Lyon için ise 71’de Tolisso ve 78’de Tagliafico ile eşitliği sağlıyor. 104. dakikada Cherki’nin golüyle Lyon öne geçiyor. Eğer maç Lyon’un üstünlüğü ile sona ererse, Manchester United UEFA Avrupa Ligi’nden eleniyor.