M. United Ve T. Hotspur Finale Yükseldi

MANŞESTER UNITED FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş oyunlarının ardından Manchester United ve Tottenham finale kalmayı başardı. Oynanan karşılaşmalar sonunda iki takımın adları finalde yer aldı. İngiliz temsilcisi Manchester United, bir önceki maçta dış sahada 3-0 yendiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu, kendi evinde de 4-1 ile geçerek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ilk devresi, 31. dakikada Alboniga’nın attığı golle İspanyol tarafının üstünlüğü ile sona erdi. Ancak, ev sahibi ekip 72. dakikada Mason Mount’un golüyle eşitliği yakalamayı başardı. Ardından, 79. dakikada Carlos Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund ve 90+1. dakikada yeniden Mason Mount’un golleriyle Manchester United maçı 4-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

TOTTENHAM FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Gecenin diğer karşılaşmasında Tottenham, ilk mücadelesinde 3-1’lik galibiyetin ardından Bodo/Glimt ile deplasmanda bir araya geldi. İlk yarıda gol olmazken, 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro’nun golleriyle Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı ve finalde Manchester United’ın rakibi oldu. Final maçı, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu’nda gerçekleşecek.