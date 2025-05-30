M. V. S. Y., Yeşilyurt’ta Açılış Yaptı

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM GÖSTERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Ilıcak Camisi ve Kur’an kursunun açılış etkinliğine katıldı. Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, son iki gündür kentte beklenmeyen ani yağışların yaşandığını belirtti. Vali, “Altyapı sorunlarını konuşabiliriz, birbirimizi suçlayabiliriz. Şehrin merkezinde şu an 60 bin civarında konut yapılıyor. Birçoğunun altyapıları bağlanmamış, inşaatlara devam eder haldeyiz. Böyle olunca 20 kilogram üzeri her yağış, dağlardan gelen sularla birlikte şehir merkezine toplandı. Tedbir almıyor değiliz.” dedi.

ALT YAPI SORUNLARI VE TEDBİRLER

Valiliğin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerinin devreye girdiğini söyleyen Yavuz, “Biz de sizin kadar üzgünüz, bu olayları görmek istemiyoruz. Ne tedbir alırsanız alın bunu şu aşamada sıfırlamamız mümkün değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim bağlantılar şehirde yok. Halen yıktığımız ve yapmaya devam ettiğimiz yerlerde bağlantı sorunları var. Bu yıl içinde bunları bağlayarak, daha çok tedbir alarak bu sorunları doğrudan kaldıracağız. Bu konuyu çözmek için gayret ettiğimizi hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılışta, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve hayırsever iş insanı Sadullah Ilıcak, selamlama konuşması yaptı. Ardından, caminin ve Kur’an kursunun açılış kurdelesi kesildi.