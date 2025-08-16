M. Y. P. Genel B. R. Çayır Açılış Yaptı

PARTİ BİNASININ AÇILIŞI

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş’ta partisinin yeni teşkilat binasının açılışını yaptı. Çayır, açılış öncesinde Büyükşehir Muhtarlar Derneği ve Onikişubat Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ettikten sonra, İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının da açılış törenine katıldı.

YAŞAM VE İNSAN HEMEN HER ŞEYİN TEMELİ

Törende yaptığı konuşmada, yaşamın kutsallığını ve insanın en değerli varlık olduğunu vurgulayan Çayır, “Sistemimizin temeli bu anlayıştır” dedi. Açılış sonrası, dua edilmesinin ardından parti il binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.