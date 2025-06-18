M. Yalçınkaya, S. Sivrioğlu, D. Zanna

YARIŞMACILARIN YARIŞTIĞI MASTERCHEF TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Jurisi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya olan MasterChef Türkiye, yarışmacılarla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yarışmada katılımcılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Ancak Danilo Şef’in kime kaşık attığı ve eleme turunda kaşık alan yarışmacının kim olduğu henüz merak konusu.

2024-2025 SEZONUNDA ŞAMPİYON ONUR OLDU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde karşı karşıya gelen Onur ve Kerem, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

2025-2026 SEZONUNDA JÜRİ DEĞİŞMEYOR

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında, önceki sezonlarda olduğu gibi yine bu üç usta şef izleyicilerle buluşacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı ise henüz açıklanmadı. Daha fazlası için sayfamızı takipte kalabilirsiniz.