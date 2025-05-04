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M. Yıldırım: “Komik Penaltıydı.”

MEHMET YILDIRIM’IN PENALTIA YORUMU

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, penaltı kararı hakkında sert ifadeler kullandı. Yıldırım, “Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı” diyerek görüşünü aktardı.

MAÇIN SONUCU VE GELECEK PLANLAR

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında MKE Ankaragücü’ne 3-2 mağlup oldu. Maç sonu gerçekleşen basın toplantısında Yıldırım, “Hoca da zaten şimdi yönetim kurulu ile bir görüşme yapacak. Ondan sonra kararını verecek” ifadeleriyle yönetimle yapılacak görüşmenin önemine vurgu yaptı.

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