M. Z. K. Ve A. M. K. D-Smart’ta Konuştular

PROFESYONEL SPORCULARIN BAŞARISI

Altın kemer sahibi profesyonel sporcu Mir Zahit Karabağ ve antrenörü Mikail Kır, D-Smart’ta yayınlanan “Haftanın Konuğu” programının konuğu oldu. Cengizhan Muhçu’nun sorularını yanıtlayan Karabağ, son dövüşü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karabağ, “Uzun zaman sonra yeniden dövüşmüştüm ve bir başarı elde etmek benim için önemliydi. Biz sürekli dövüşüyoruz ama bu maçımda önemli olan konu Filistin ve Doğu Türkistan için mücadele etmemdi. Dünyada nerde bir mazlum zulüm görüyorsa herkes buna kendi nazarında bir şey yapmalı. Elimizden bu geldi. Bizim de en azından naçizane safımızı belli ettiğimiz bir maçtı. Bunun için bu maç benim için büyük önem taşıyor. Umarım bir nebze de mesaj verebilmişizdir” şeklinde konuştu.

Antrenör Mikail Kır, sporcu hazırlığına dair bilgiler verdi. Kır, “Biz zaten her zaman yarın maç varmış gibi aktif hazırlanıyoruz. Altın kemer maçı için çalışmalarımızı arttırdık. Mir’in kendisi sağlam. Son maçta ona sol yumruk ile geriden başlamasını söyledim. Maç sonunda sol yumruk ile rakibini nakavt etti. Çalışma sürecini ev ödevi gibi düşünün. Okulda öğretmen ödev verdi, çok akıllı olduğunu düşünüp çalışma ihtiyacı duymayabilirsin. Bu öyle bir şey değil. Bizim işimizde yataktan kalkıp şınav çeksen kardır” dedi.

ALMANYA’DA YENİ HEDEFLER

Mir Zahit Karabağ, Almanya’daki maç hazırlıklarını da aynı disiplinle sürdürdüklerini belirtti. Karabağ, “Almanya’daki maçımıza da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Antrenörüm bana yapmam gerekenleri söylüyor. Ben de yapıp yanına gidiyorum. Mevzu aslında tamamen antrenörümde. Maçta da kendisinin dediğini yapıyorum ve sonuç güzel oluyor. Almanya’daki maç da bizim için önemli. Ben inanıyorum. Onlar teknik-taktik olarak ve hazırlanma konusunda iyiler. Disiplinleri var. Avrupa bu konuda çok önde ama bizim de yüreğimiz var. İnşallah gidip dövüşeceğiz” diyerek inancını ifade etti.