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M2 Metro ve F1 Füniküler Kapatıldı

METRO HATLARINDAKİ KAPANMA DUYURUSU

Valiliğin aldığı karar, M2 Yenikapı – Hacıosman metrosunun geçtiği Taksim ve Şişhane durakları ile F1 füniküler hattını kapsamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Metro İstanbul, bu duruma ilişkin olarak sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Taksim İstasyonu İŞLETMEYE KAPALI

Açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

YOLCULUKTAKİ ETKİLER

Bu karar, seyahat eden yolcular için bazı değişiklikler ve zorluklar doğurabilir. Taksim ve Şişhane istasyonlarındaki kapama nedeniyle, bu hattı kullanan yolcuların alternatif taşıma yöntemlerini düşünmesi gerekecek. Yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

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