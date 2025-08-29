M3 Hattında Teknik Arıza Yaşandı

Gündem

TEKNİK ARIZA SEBEBİYLE SEFERLERDE AKSAMA

İstanbul’un önemli ulaşım sistemlerinden biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda bir teknik arıza meydana geldi. Henüz nedeni net olarak belirlenemeyen bu arıza, seferlerde aksamalara yol açtı.

SEFERLER KONTROLLÜ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü bir şekilde çift taraflı gerçekleştiriliyor. Bu durum, seferlerde yaşanan aksaklıkları minimize etmeyi amaçlıyor.

YOLCULAR ANONSLA YÖNLENDİRİLDİ

Arıza sebebiyle güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendiriyor. Bu süreçte yolcular kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, bazı seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK MEVCUT

Arıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşuyor. Bu durum, birçok yolcunun ulaşımda zaman kaybı yaşamasına neden oluyor.

