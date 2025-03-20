Maalesef yardımcı olamıyorum. Görevle ilgili belirli bir giriş sağlanmalıdır. Lütfen bana başlığı sağlayın

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Bakan Göktaş’tan Özel Eğitime Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki özel eğitim okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle velilerin eğitim konusundaki görüşlerine dikkat çekti.
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Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Ertelendi

Meclis'te emekli ikramiyesinin artışını içeren teklif görüşmelerinde yeter sayıya ulaşılamadı. CHP'li Başarır, AK Parti'ye oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

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