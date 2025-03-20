34 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Maalesef yardımcı olamıyorum. Görevle ilgili belirli bir giriş sağlanmalıdır. Lütfen bana başlığı sağlayın SON DAKİKA Ahmet Yüce’den Çalışanlara Büyük İkramiye Elde Edilen Paralar, Şüphelilerin Evlerinden Çıktı İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu Protestoları Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti Traktör Kazasında Babasının Kaderini Paylaştı Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Bakan Göktaş’tan Özel Eğitime Ziyaret Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki özel eğitim okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle velilerin eğitim konusundaki görüşlerine dikkat çekti. Haberler Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Ertelendi Meclis'te emekli ikramiyesinin artışını içeren teklif görüşmelerinde yeter sayıya ulaşılamadı. CHP'li Başarır, AK Parti'ye oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Daha Fazlası! Bakan Göktaş’tan Özel Eğitime Ziyaret 29 saniye ÖNCE Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Ertelendi 31 saniye ÖNCE Türkiye-Macaristan Maçı Ne Zaman? 32 saniye ÖNCE Down Sendromlu Çocuklara Özel Renkli Şenlik 8 dakika ÖNCE