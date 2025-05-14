Maan İline Füze Düştüğü Belirtildi

FÜZENİN DÜŞME NOKTASI MAAN İLİ

Ürdün ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Maan ilindeki çölde henüz kaynağı tespit edilemeyen bir füzenin düştüğünü bildirdi. Ürdün ordusuna bağlı bir askeri kaynak, akşam saatlerinde Maan iline bir füze düştüğünü söyledi. Füzenin nereden geldiği konusunda bilgi verilmeyen kaynak, olayda can kaybı veya hasarın meydana gelmediğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Güvenlik güçlerinin, füzenin düştüğü bölgenin çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını aktaran kaynak, füzenin kaynağını tespit etmek ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

HUSİLERDEN TEL AVİV’İ HEDEF ALAN DUYURU

Ayrıca, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün sosyal medya platformu Telegram’dan yaptığı açıklamada, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın hipersonik füzeyle hedef alındığını duyurmuştu. Seri, Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı’na hipersonik balistik füzeyle nitelikli bir “askeri operasyon” gerçekleştirdiğini ve füzenin hedefini başarıyla vurduğunu belirtti. Bunun üzerine İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin engellendiğini bildirdi.