Maanfasen Doodle’ı Gündeme Taşıyor

MANİFESTO NİTELİĞİNDE BİR HİZMET

Doodle ekranı, güncelliğini koruyarak kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. İnternette yer alan dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google, arama motoru, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri gibi alanlarda yatırımlar yapan uluslararası bir Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana sürekli gelişim gösteren Google’ın en bilinen uygulamalarından biri olan Doodle, kullanıcıları sürpriz içerikleriyle karşılıyor.

GÜNÜN ANLAMINI YANSITMAK

Doodle, günün anlam ve önemini yansıtan sürekli değişen kelimelerle ziyaretçilerini bilgilendiriyor. Bu bağlamda, “maanfasen” gibi popüler terimlerin Doodle’da yer alması, internet kullanıcılarına bu tür güncel kelimeleri takip etme imkânı sunuyor. Yoğun iş temposunda haberlerden uzak kalan kullanıcılar, Doodle sayesinde önemli ve özel günlerden haberdar olabiliyor. Doodle, bu anlamda, internet kullanıcıları için faydalı bir hizmet sunmaya devam ediyor.