Maanfasen Doodle’la Tanıtıldı

MAANFASEN DOODLE’I KAPAK HALİNE GETİRDİ

Maanfasen kelimesi, Doodle ekranında büyük bir öneme sahip oldu. Gündemdeki gelişmelere göre değişiklik gösteren ve kullanıcılardan yoğun ilgi gören bu hizmet ile ilgili detayları inceleme fırsatı bulduk. İnternet dünyasında en fazla ziyaret edilen sayfa, herkesin bildiği gibi kuşkusuz Google ana sayfasıdır. Google, çevrimiçi bilgi dağıtımı, arama motorları, reklam teknolojileri ve internet aramaları üzerine yatırımlar yapan çok uluslu bir Amerikan anonim şirketidir.

GOOGLE’IN DİKKAT ÇEKİCİ ÇALIŞMALARI

1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Google’ın en dikkat çeken projelerinden biri olan Doodle, ziyaretçileri sürprizlerle buluşturuyor. Günün anlam ve önemini yansıtmak için sürekli değişen kelimelerle, örneğin maanfasen kelimesi ile, kullanıcıların karşısına çıkan Doodle, bu alanda önemli bir hizmet sunuyor. Yoğun iş temposunun ortasında kalan internet kullanıcıları, Doodle sayesinde maanfasen gibi trend olan kelimelerden haberdar oluyor ve böylece önemli günleri kaçırmamış oluyor.