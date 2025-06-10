Maaş Alma Tartışması, Eczacı Öldürüldü

MAAŞINI ALAMAYAN ÇALIŞAN, ECZACIYI ŞİDDETLE ÖLDÜRDÜ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren eski bir çalışan, iş yerinin sahibi olan eczacıyla tartıştıktan sonra silahlı saldırı gerçekleştirdi. Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak’ta yaşanan olayda, eczane sahibi Ufuk Yıldız ile kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs arasında maaş yüzünden tartışma çıktı.

POLİS OLAY YERİNDE GÖREVDE

Söz konusu tartışma sırasında, şahıs Yıldız’a silahla ateş açarak ağır yaraladı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Yıldız ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yıldız’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şehirdeki güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin tespiti amaçlanıyor. Bu tür pek çok olay, sosyal güvenlik ve işçi hakları konularının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.