Maaş Artışı İçin Beklentiler Yükseliyor

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş artışına yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri, zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. TÜİK’in verilerine göre; ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04, temmuz ayında ise yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Bu iki aylık veriler, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artışın ilk sinyallerini sunuyor.

ZAM ORANLARI BELİRLENİYOR

Toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklileri 2026 yılı için ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam alacak. Bu oranların üzerine enflasyon farkı ekleneceği için maaş artışlarının daha yüksek olması bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayları için açıklanan veriler kesinleşmemiş olsa da, Ocak ayındaki zam için önemli bir ön gösterge niteliği taşıyor.

GÖZLER YENİ VERİLERDE

Zam oranları, yılın kalan aylarına ait enflasyon rakamları dikkate alınarak Ocak 2026’da netleşecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun gözleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki verilere odaklanmış durumda.