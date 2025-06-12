Maaş artışı merak konusu oldu. Enflasyon verisi bekleniyor. Temmuzda memur zammı netleşecek. Meclis tatil öncesi düzenleme yapmalı. Emekliler sıfır zam ile karşılaşabilir. Hükümetten acil düzenleme talep ediliyor

MAAŞLARDAKİ ARTIRIM BEKLENTİLERİ

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda maaşlara yapılacak artış merak ediliyor. Özellikle, son açıklamalarla memur ve emeklilerin temmuzda alacakları zam ile ilgili beklentiler gün yüzüne çıkıyor. Peki, memur ve emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

ENFLASYON TAHMİNLERİ ÜZERİNE SENARYOLAR

Ekonomistlerin tahminlerine göre, haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında olması bekleniyor. Bu beklentiler doğrultusunda memur ve emekli maaş artışları için 3 farklı senaryo öne çıkıyor:

– Eğer haziran enflasyonu %1 olursa: Memur zammı %15,14, emekli zammı (SSK/BAĞ-KUR) %16,24 olacak.

– Haziran enflasyonu %1,5 olursa: Memur zammı %15,72, emekli zammı %16,82 şeklinde gerçekleşecek.

– Haziran enflasyonu %2 olursa: Memur zammı %16,29, emekli zammı %17,40 olarak belirlenecek.

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu verilerle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı netlik kazanacak.

EMEKLİLERİN ZAM BEKLENTİLERİ

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2,5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grup için zam yapılabilmesi adına Meclis’te yasal düzenleme gerekli. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz’da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse, bu düzenleme askıya alınacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zam ile karşılaşacak. Emekliler, zorlu bir geçim mücadelesi verme sürecinde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızlıca hayata geçirilmesini talep ediyor.