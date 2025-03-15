Maaş Promosyonunda Ziraat Bankası Rekoru

MAAŞ PROMOSYONUNUN BELİRLENME SÜRECİ

Maaş promosyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan kadrolu ve sözleşmeli çalışanların maaş ödemelerini gerçekleştirecek bankanın belirlenmesi aşamasında ortaya çıkıyor. Bu süreç, her üç yılda bir düzenlenen ihale ile en yüksek promosyon tutarını öneren bankanın, o kurumdaki personel için maaş ödemelerini yapma hakkı kazanmasıyla sonuçlanıyor. Belirlenen promosyon tutarı, ilgili kurumdaki öğretmenler ve diğer personel için toplu olarak ödeniyor.

Önceki dönemde 87.200 TL seviyesine ulaşan maaş promosyon anlaşması, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son ihale ile 89.500 TL’ye çıkarıldı. İhaleyi kazanan Ziraat Bankası, teklif ettiği bu rekor miktar ile Türkiye genelinde kamu çalışanlarına sunulan en yüksek maaş promosyon ödemesini gerçekleştirmiş oldu.

REKABET VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Son zamanlarda bankalar arasında, özellikle kamu personeli için yapılan maaş promosyon anlaşmalarında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Öğretmenler için belirlenen promosyon tutarlarının sürekli artması, bu rekabetin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde benzer kurumlar tarafından yapılacak ihalelerde promosyon tutarlarının daha da yükselebileceğini öngörüyor.