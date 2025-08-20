Maaş Zammında Anlaşmazlık Yaşandı! Bakan Işıkhan: “Saygı Göstereceğiz”

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir uzlaşma çıkmadı. Uzlaşma süresinin geçmesiyle süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

BÜTÜN TARAF SPORLUĞA VURGU YAPTI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi. Bakan Işıkhan, “Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün sürek bu çalışmalarımız neticesinde aktivitelerimizi iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam, ikinci olarak ise diğer hizmet kolları.” ifadelerini kullandı.

KAZANIMLAR BÜYÜK ORANDA GİTTİ

Bakan Işıkhan, bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını belirtip, “Süreç kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağladığımızı ifade etmek isterim” dedi. Oransal zam konusunda kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ait olduğunu belirtti. Oransal zam dışında büyük başarılara imza atıldığına dikkat çekti ve “11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık” şeklinde konuştu.

MADDİ KAZANIMLAR VURGULANDI

4.2 milyon memuru ilgilendiren mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında ise toplamda 311 maddede uzlaşma sağlandığını ifade ederek, “Toplamda 369 maddede anlaşma sağlanmıştır” dedi. Bakan Işıkhan, bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildiğini belirtti. “Toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım elde edildi. Bu rakamı hizmet kollarına harcadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Ayrıca, Türkiye yüzyılına uygun bir süreci yönettiklerini ve “Kıymetli memurlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları, ücret iyileştirmelerini yaptıysak, bundan sonra da devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” şeklinde ekledi.