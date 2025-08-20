Maaş Zammında Ulaşım Sağlanamadı. HAKEM KURULU’NA Saygı Göstereceğiz

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir anlaşma sağlanamadı. Uzlaşma süresinin dolmasının ardından süreç, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

HUKUKUNA SAYGI GÖSTERECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili açıklamasında “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” sözlerini dile getirdi. Işıkhan, yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 25 gün boyunca her hizmet koluyla ayrı ayrı masaya oturduklarını belirtti. Çalışmalarını iki ana perspektifte sürdürdüklerine dikkat çekti; bunlardan ilki genel oransal zam, diğeri ise hizmet kollarına yönelikti.

HİZMET KOLLARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakan, “Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık” diyerek, kamu personelinin geneline yönelik büyük oranda anlaşma sağlandığını ifade etti. Oransal zamın ise kamu görevlileri hakem kuruluna ait olduğunu belirtti. Işıkhan, “Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık” diyerek, sosyal haklarda önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Yaklaşık 4.2 milyon memuru ilgilendiren mali sosyal haklarda 58 ve hizmet kollarında toplamda 311 madde olmak üzere 369 maddede uzlaşma sağlandığını aktardı.

KAZANIMLAR VE FAZLA MESAİ ARTIRILDI

Ayrıca bazı fazla çalışma saatlerine yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artışlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde kazanım elde ettiklerini belirtti. Işıkhan, bu miktarın hizmet kollarına harcandığını dile getirdi.

Bakan, Türkiye yüzyılına yakışan bir süreci yürüttüklerini aktararak, memurlara hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanının liderliğinde memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. “Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözleriyle bu sürece taşıyacaklarını belirtti.