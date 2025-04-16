Maaşı Yüksek Olanlar Denetleniyor!

ÇALIŞANLARA YENİ TEBLİGAT UYGULAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan önlemler doğrultusunda yüksek maaş alan çalışanlar için harekete geçiyor. Geçen yıl içinde aynı işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir elde edenler ile bir sonraki işverenden 230 bin liradan fazla kazanç sağlayanların beyanname verme süresi 7 Nisan’da sona erdi. Bu süre zarfında beyanname vermeyen vatandaşlar için yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

TEBLİGATLAR YOLDA!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler ve banka ile sigorta kayıtları gibi çeşitli veri kaynakları kullanılarak beyanname vermeyen mükellefler belirlendi. Tespit edilen kişilere vergi daireleri tarafından tebligat gönderilecek. Bu tebligat, geçmiş yıl elde edilen kazanca göre hesaplanan vergiyi ve vergi ziyaı cezasını içerecek. Ancak, vergi dairesinden tebligat ulaşmadan Vergi Usul Kanunu’ndaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar, yalnızca kazanca göre hesaplanan vergiyi ödeyerek vergi ziyaı cezasından muaf olabiliyor.