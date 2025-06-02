Ekonomi

Maaşlar, 4 Haziran’da Yatacak!

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KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının durumu heyecanla bekleniyor. Bu maaşların bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağıyla ilgili süregelen tartışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu son noktayı koydu.

MAAŞLAR ERKEN YATIRILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşların ödenme tarihinin erkene alındığını açıkladı. Kurumun yaptıkları duyuruda “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadesi yer aldı.

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