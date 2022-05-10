Maaşlar için yeni çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ekonomiye dair açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon ve yeni maaş çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;

Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.